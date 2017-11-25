Çıkışımız sürüyor



1,5 ay önce yine bu köşede yayınlanan “Alexa’nın nazı, Kayseri Gündem’in niyazı” başlıklı yazımda web sitemizdeki hızlı yükselişten bahsederek, kısa süre içinde Kayseri’deki 25 gazete ve haber sitesi arasında üçüncülüğe çıktığımızı okuyucularımıza ve sevenlerimize memnuniyetle duyurmuştum.



Söz konusu yazımı, “Allah nasip ederse yeni hedefimiz bir yılı doldurmadan Kayseri’de ilk sıraya oturmak, Türkiye çapında ise ilk 5 bin arasına girebilmek… Tabii ‘canım canım Alexa hanım’ yine nazlanmazsa…” temennisiyle bitirmiştim.



Ekip çalışmasıyla gelen ikincilik



Nitekim; ekibimizin özel, insan haklarına saygılı, mazlumdan yana haberciliği ve bu haberlerin manşetlerimiz ile web sayfamıza en hızlı, en etkin, en estetik biçimde yansıması neticesinde yükselişimiz -hamdolsun- sürüyor.



Gazetemizin web sayfası (www.kayserigundem.com.tr) , önce okurlarımızın teveccühü, ardından Alexa ölçümleri sonucunda artık Kayseri ikincisi. Ekibimizin şimdi tek hedefi var: Okuyucu ve tıklanma sayılarımızı çok daha ilerilere taşıyarak en kısa zamanda şehrimizde ilk sıraya yerleşmek ve Türkiye çapında ses getiren, konuşulan, haberleri paylaşılan bir site haline gelebilmek…



Bu güzel sonuca ulaşmamızın arkasında yatan en önemli etkenler ise; tamamen yenilenen heyecanlı, dinamik, tecrübeli ekibimiz, ortak akıla önem veren istişari yapımız ve gerçekten iyi bir aile olabilmemiz...



O şimdi asker



Ancak bu güzel ailemiz geçici bir fire verdi. Yazı İşleri Müdürümüz Bünyamin Gültekin kısa dönem askerlik görevini yerine getirmek üzere aramızdan ayrıldı. Acemiliğini Ankara’da, ustalığını ise Diyarbakır’da tamamlayacak genç müdürümüze şimdiden “hayırlı teskereler” diliyor, vatani hizmetini bir an önce tamamlayıp yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle bayrağı ondan devralan Ramazan Karakuş arkadaşımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz.



Önemli not



1995 yılından bu yana Kayseri’de yayın hayatını başarıyla sürdüren gazetemizin çizgisi malumunuzdur. Milletimizin hassasiyet ve sıkıntılarını doğru haberlerle, meşru zeminde dile getirmek için verdiğimiz mücadele devam etmektedir.



Ancak gazetemizin adını taşıyan “net” uzantılı bir web sitesinde paylaşılan cinsel içerikli haberlerin tarafımıza mal edildiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Gazetemizin resmi web adresi www.kayserigundem.com.tr ’dir. Başka bir domain üzerinden “Kayseri Gündem” adıyla açılan web sitelerinin bizimle alakası bulunmamaktadır. Lütfen taklitlerimizden sakınınız!

