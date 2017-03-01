Cinsel paradoks

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Tuğran İçli’nin bir ilanı üzerine Boğazlıyan’da görülen bir davayı takibe ve mağdur aileyi desteğe gittik. Olay bir zihinsel engelli kıza, tespit edilmiş 11 kişinin tecavüz etmesi ve 5 kişinin tutuklu 7 kişinin tutuksuz yargılanması, bu yargılamada tecavüzcüleri savunan tam 11 avukatın olması ailenin ise yapayalnız bu istismarı, bu mağduriyeti ortaya koyma çabasıdır.

Dayısı Fedakar Biçer ile yaptığım görüşmede olayın Yozgat’a bağlı Çayıralan’ın Curali köyünde gerçekleştiğini öğrendim. Babasıyla birlikte yaşadığını ve babasının da kendisi gibi engelli olduğunu söyleyen dayı Fedakar Bey, 2016 yılının 8. ayında yurtdışından gelen kardeşinin, ablası Kezban Kılıç’ı karın ağrısı şikayeti üzerine hastaneye götürdüğünde, şikayetin sebebinin hamilelik olarak tespit edildiğini kaydediyor. Sonrasında yapılan araştırmalar neticesinde çok kez tecavüze uğradığı ve tecavüz edenlerden birinden de hamile kaldığı saptanıyor. Durum hukuki bir süreç alınca olay daha da aydınlanıyor. Bahsi geçen bu köyde bulunan bir eczacı kalfası Kezban’ı kandırıp uyku ilacı ile evde birlikte yaşadığı babasını uyutmasını sağlıyor. Daha sonra bazen kendi evinde bazen de başka yerlere götürülerek tecavüz ediliyor. Bunu bütün köyün bildiğini ve bilenlerin de bu iğrençliğin içinde olduğunu söyleyen Fedakar Bey doğan çocuğun babasının, yapılan test ile tespit edildiğini doğan çocuğun devlet himayesine alındığını ve yeğeni Kezban Kılıç’ın da başka bir ilde tedavi altında olduğunu açıkladı.

Davaya müdahil olabilmek ve aileye destek olmak maksadıyla, ailenin avukatının yanı sıra kendisi de avukat olan Başkan Turhan İçli Kezban’ı savunmak için başvuruda bulundu. Duruşmadan sonra Boğazlıyan adliyesi önünde Ankara’dan kendisiyle beraber gelen diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, engelli istismarında gelinen noktanın ve gidişatın ne kadar çirkin olduğuna dikkat çektiler.

Bu insanlık dışı istismarın müsebbipleri

Halil O.

Doğan çocuğun babası olarak belirlenen Yetiş Y.

Barış Y.

Emre Y.

Halil İbrahim L.

Bahri G.

Sinan T.

Uğur D.

Mutlu B.

Mustafa F.

Gökhan B.

Soyadlarını ifşa etmememin tek nedeni, sülalelerinde belki tek hayvan bunlardır diye düşündüğümdendir. Yoksa bu hayvanlar için en uygun soy ad; “hayvan” olsa gerek.

Ha bir de dava devam ediyor. Bir sonraki duruşmaya da gidip aileye olan desteğimizi sürdüreceğiz. Fakat hangi birine yetişeceğiz bilemiyorum…

İzmir Bornova’da bir engelli okulunda yaşananları duydunuz mu? Zihinsel engelli olan kız öğrencilere, çıplak kadın fotoğrafları gösterip sınıfta taciz ittiği iddia edilen öğretmen müsveddesi -bunları ailenize anlatırsanız, sizi bodrum kattaki farelere yediririm diyerek tehdit etmiş.

Hatırlarsanız, daha önce de “Tecavüze Hayır!” başlıklı bir yazımda da bedensel engelli bir kızın İstanbul’da bir AVM’de uğradığı tecavüz hikayesini anlatmıştım.

Ya yedi aylık bebeğin uğradığı tecavüz olayı? Ya önce tecavüz edilip sonra öldürülenler?

Bunları duydukça aklıma, eski zamanlarda engellilerin gördüğü muameleler geliyor. Diri diri toprağa gömmeler, bir sırığa bağlayıp baca temizletmeler, içinde şeytan var olduğunu kabul edip zincire vurmalar VS. şimdi kafa aynı kafa da vahşetin adı değişiyor. Aslında hiçbir vahşetin bir diğerinden farkı yok.

Paganizm çağlarından bu günlere taşınan, dezavantajlıların istismarına karşın, diğer dinlerin de nefsi duygularla değiştirilip her türlü sapkınlığa devam edilmesine karşın, son din olan İslamiyet’in öğretileri doğru anlaşılmamış veya anlaşılmasına engel olunmuş olmalı ki yüzde 90’ının Müslüman olduğu kabul edilen ülkemizin bu cinsel paradoks karşısında, çözüm olarak, kanuni reform ihtiyacını, artık görmezden gelemeyiz. Hukuki açıdan ve ahlaki bakımdan normalleşmeyi sağlamamız zaruridir. Aksi taktirde bu tarz olayların normalleşmesi, insani duyguların deformasyonu ve toplumsal düzenin tamir edilemez bir hal alması sonucunu doğuracaktır.

Gerçeklerin acı vermediği bir memleket hayali ile.



