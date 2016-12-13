Mevlit Kandili’nde 6 bin kitap dağıtıldı Vefa Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği, Mevlit Kandili dolayısıyla 6 bin kitap dağıttı.

Dernek yetkilisi Ali Başo, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişimindede milletimizin ve devletimizin yanında yer alarak 17 ve 18 temmuz gecelerinde nöbet bekleyen vatandaşlarımıza binlerce İngiliz Casusunun İtirafları kitabını su ve gıda maddelerini ulaştıran derneğimiz, mübarek gün ve geceler münasebetiyle Ehl-i Sünnet Alimlerimizin kıymetli kitaplarını halkımıza dağıtmaya devam edecektir.’’ dedi.



Başo, "Milletçe sıkıntılara maruz kalmamamız için kim sevilir kim sevilmez öğrenmemiz lazım. Dost ve düşmanlarımızı tanımak ve tanıtmak ise Ehl-i Sünnet Alimlerimizin kıymetli kitaplarını okumak ile mümkündür. Bu kitaplarda Ehl-i Sünnet itikadı ve amel bilgileri nakil esas alınarak hazırlanmıştır. Bizde derneğimizin kısıtlı imkanları ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile bu kitapları halkımıza ulaştırma ve hediye etme işini organize ettik. İnşallah bundan sonraki mübarek gün ve gecelerde de bu hizmeti devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

İHA

