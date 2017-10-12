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Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

12 Ekim 2017, 15:05 144 Görüntülenme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde Boşnak Milli Konseyi’ni (BNV) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konsey binasına gelişinde kendisine sevgi gösterilerinde bulunan çocuklarla tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

BOŞNAK GENÇLERİ KIRMADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, kız öğrencilerden oluşan koro ile Mustafa Demirci'nin Sultanım adlı ilahisini söyledi.
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