Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi 12 Ekim 2017, 15:05 144 Görüntülenme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde Boşnak Milli Konseyi’ni (BNV) ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konsey binasına gelişinde kendisine sevgi gösterilerinde bulunan çocuklarla tokalaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi



BOŞNAK GENÇLERİ KIRMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, kız öğrencilerden oluşan koro ile Mustafa Demirci'nin Sultanım adlı ilahisini söyledi.

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