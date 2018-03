Deplasmanda kazanmaya devam

Spor Toto Süper Lig’in 16.haftasında ligde hücum futbolu felsefesini benimsemiş iki takımın mücadelesi Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynandı. Haftaya 19 puanla 11.sırada giren ev sahibi Akhisar Bld. Spor, aldığı sansasyonel skorlarla ligde fırtına gibi esen 27 puanlı 5.sıradaki Kayserispor’u konuk etti.

Temsilcimiz Kayserispor maça klasikleşen; Lung-Atila-Kana Biyik-Sapunaru-Tiago Lopes-Şamil-Badji-Deniz-Güray-Mendes-Umut on biriyle çıkarken ev sahibi Akhisar Bld. Spor ise; Lukac-Orhan-Mustafa-Caner-Ömer-Soner-Aykut-Olcan-Serginho-Kadir-Hora on biriyle sahadaki yerini aldı.

Her iki ekipte maçın başında daha kontrollü bir oyun sergileyerek birbirini tartmaya çalışırken Güray talihsiz bir şekilde maçın başında yaşadığı sakatlık sonucu yerini Boldrin’e bıraktı. Dakikalar 20’yi gösterdiğinde ise Aykut’un ceza sahasında ıska geçtiği topu önünde bulan Umut, Mustafa’yı da harika bir çalımla oyundan düşürerek karşı karşıya kaldığı Lukac’ın altından topu filelere göndererek temsilcimizi deplasmanda 0-1 öne geçirdi.

Golden sonra özellikle oyunun kontrolünü de eline alan Kayserispor ilk 45 dakikalık bölümde sahada istediklerini çok rahat bir şekilde yaptı. Özellikle Deniz, Badji ve Kana-Biyik gösterdikleri performansla takımlarına önemli derecede katkıda bulundular. İlk yarının kalan bölümlerinde rakibine hiç fırsat tanımayan Kayserispor ilk yarıyı da 0-1 önde kapattı.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte ev sahibi Akhisar Bld. Spor takımının da baskısı arttı. İkinci yarının başında yapılan Muğdat ve Barbosa değişiklikleriyle canlanan Akigolar Kayserispor kalesinde etkili olmaya çalıştı. Rakibinin bu dakikalardaki baskısını doğru kısa paslaşmalar ve kademeli savunma anlayışıyla kıran sarı-kırmızılılarda ortaya konulan güzel futbol taraflı tarafsız herkesin taktirini kazanan bir performanstı. Rakibine gol fırsatı tanımayan temsilcimiz maçın 75.dakikasında Deniz’in yerine oyuna dâhil olan Espinoza’nın şutunu iyi takip eden son haftaların formda golcüsü Umut’un boş kaleye yaptığı kafa vuruşuyla fark 2’ye çıktı ve skor 0-2 oldu. Bu golle beraber direnci iyice kırılan Akhisar Bld. Spor karşısında hızlı kontra ataklarla Mendes pozisyonlara girse de maçta başka gol olmadı ve temsilcimiz Manisa’dan da üç puanla dönerek deplasmandaki galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve puanını 30’a yükseltti ve liderin 3 puan arkasında zirve yürüyüşüne devam etti.

Alınan bu galibiyetle birlikte kadir Has Stadyumu’nda ligin ilk yarısının son maçını taraftarı önünde oynayacak Kayserispor’un 33 puanla ligi bitirmesi için önünde hiçbir engel yok. Oynanan bu güzel oyun için alınan 3 puan için teşekkürler Kayserispor!



MAÇIN ADAMI: UMUT BULUT

Tecrübeli golcü son haftalarda adına yakışır bir performans sergiliyor. Üst üste attığı gollerde güveni de yerine gelen yıldız oyuncu takımın en kilit isimlerinden biri nitekim Akhisar Bld. Spor deplasmanında attığı 2 golle Manisa’da galibiyeti, üç puanı Kayserispor hanesine yazdıran isim oldu.