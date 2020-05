Yazarın Diğer Yazıları 04.05.2020 - Develi Belediyesi ve Cabbar Başkan Neler Yapıyor? 27.04.2020 - Melikgazi Belediyesi ve Başkan Palancıoğlu Neler Yapıyor? 17.04.2020 - Korona Günlerinde Hacılar Belediyesi ve Başkan Özdoğan Neler Yapıyor? 15.04.2020 - Korona Günlerinde Talas Belediyesi ve Başkan Yalçın Neler Yapıyor? 13.04.2020 - Korona Günlerinde Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Büyükkılıç neler yapıyor? 09.04.2020 - Korona Günlerinde Kocasinan Belediyesi ve Başkan Çolakbayrakdar ne yapıyor? 07.04.2020 - Kayseri Elektrik ve Kayseri Gaz’a Fatura Çağrısı 30.03.2020 - “Sendikalar için yapılan devlet yardımı kesilsin” çağrısı 23.03.2020 - Kayseri’de Hastanelerde Malzeme Sıkıntısı Var mı? 21.01.2020 - Kayseri’de AK Parti, MHP, CHP Kongreleri ve Adaylar? 30.12.2019 - Yerli Otomobil Nasıl Alınır? 20.12.2019 - Talas’tan Türkiye’ye Örnek olan Proje ve Mustafa Yalçın 19.12.2019 - Kayseri İçin Çok Önemli Bir Proje 17.12.2019 - İncesu Belediye Başkanı, “İhanet” ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sözü 11.12.2019 - DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM YOK (!) 22.07.2019 - Kayseri’de AK Parti Var mı? 16.07.2019 - Başkan Büyükkılıç’a Büyük Terbiyesizlik 08.07.2019 - T.C. İbaresi, Palancıoğlu ve CHP 30.05.2019 - Büyüksmitci ve Özkaya’ya tebrik- Kocasinanla ilgili bir kaç not

Belediyelerin Koronavirüs günlerinde yaptığı çalışmalar ile ilgili yazıma Develi Belediyesi ve Başkan Mehmet Cabbar ile devam ediyorum.

***

Malumunuz olduğu üzere ilk olarak Belediye Başkanı ile ilgili birkaç değerlendirme yapıyorum.

2014 yılı seçimlerinde Develi Belediye Başkanı olan Mehmet Cabbar ile o günlerde bir köşe yazısı yazmıştım. Kayseri’nin en genç belediye başkanı unvanı Mehmet Cabbar’da idi. 1974 yılı doğumlu olan Cabbar şimdilerde ise unvanını birkaç belediye başkanı ile paylaşmak zorunda kaldı.

Üniversite mezunu olan Mehmet Cabbar aktif siyasete 2005 yılında AK Parti’de ilçe yönetim kurulu ve yürütme kurulu üyesi olarak başladı. O günden bu bugüne kadar da AK Parti saflarında hizmet ediyor. İlk Belediye Başkanlığı döneminde edindiği tecrübelerle ikinci döneminde daha fazla hizmet etme gayretinde. Özellikle de ilçeye kazandırdığı 1 milyon dolar değerinde olan “ Güneş Enerjisi Santrali”

Gerçekten de Develi için çok büyük proje.

Hatta ilçe tarihinde yapılmış en büyük proje.

Güneş Enerjisi Santrali hem milli ekonomiye katkı sağlayacak hem de Develi Belediyesine gelir getirecek. Başkan Cabbar’ı gayretinden ve başarısından dolayı bir kez daha kutluyorum.

Ambalaj Atık Fabrikası da oldukça çevreci ve geleceğe ve yeni nesillere verilebilecek en güzel hediyelerden bir tanesi.

Neden mi?

Bu tesis ile birlikte bu güne kadar 15 bine yakın ağacın kesilmesini engellenmiş oldu. Takdire şayan ve diğer belediyelere de örnek olacak cinsten bir çalışma.

Artık Develi belediyesinin rutin belediyecilik çalışmalarını saymıyorum. Yol açma, asfalt atma bunlar sıradan hale geldi. Develi Belediyesi ve Kayseri’de ki tüm belediyeler kendini aşmış durumda. Artık her biri yeni projeler üreten ve uygulayan kurumlar oldu.

Develi özelinden devam edersek, parklar, bahçeler derken Develi adeta bir dönüşüm içinde. Özellikle Develi’nin turizm potansiyeli oldukça fazla. Sultan Sazlığı, Soysallı, Homurlu Şelalesi, Kaya Kabartmaları derken Develi doğal ve tarihi mekânlar bakımından da zengin bir ilçe.

Başkan Cabbar bu güzelliklerin turizmden hak ettiği payı alması için gayret gösteriyor. Bu sayede ilçe halkının da ekonomik olarak kalkınması hedefleniyor.

Bunun yanında ilçenin kültür ve sosyal anlamda da büyük gelişme gösterdiğini yazmadan geçmeyelim. Uluslar arası Aşık Seyrani Kültür Kongresi gibi büyük bir proje her yıl başarı ile yapılıyor. 7 ayrı ülkeden gelen onlarca akademisyen Develi’de buluşuyor ve Türk Kültürünü anlatarak tanıtıyorlar.

Bu projede Başkan Cabbar’ın en yakınında ki isim ise Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Orhan.

Ali Orhan dostumu uzun yıllardır tanırım.

Çok değerli ve çalışkan bir kişi.

Develi için hizmet eden ve gayret gösteren bir isim. Aşık Seyrani Kültür Kongresi ve diğer kültür sanat projelerini başarı ile yaptığı için Ali Orhan’a da teşekkür etmeden geçmeyelim.

Son olarak Develi Meydanı, Terminal gibi projeleri de yakından takip eden Başkan Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu projeleri de bu yıl içinde bitirmeyi hedefliyor.

Yaptığı çalışmalar ile Develi halkının da takdirini kazanan Başkan Mehmet Cabbar, Ankara’da da oldukça etkin ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile de yakın temas içinde.

Cabbar Başkan, Develi lobisini de yanına alarak güzel işlere imza atmaya devam edecektir. Buna eminim.

Şimdi gelelim Develi Belediyesinin Koronavirüs Günlerinde nasıl çalışmalar yaptığına.

İşte size birkaç örnek:

Develi Belediyesi özellikle dezenfekte seferberliği ilan etti.

*Belediyenin girişine yerleştirilen stantla belediyeye gelenlerin ellerini dezenfekte etmesine ve ateşlerinin ölçülmesine imkan sağlandı

*Belediyede ve banka önlerinde yerlere sosyal mesafeyi korumayı hatırlatıcı afişler yapıştırıldı.

*Belediyenin finanse ettiği ve halk eğitimle ortak yürüttüğü projede 8 el işi hocasının gönüllü desteği ile virüse karşı sahada mücadele eden tüm ekipler için maske dikimine başlandı

*Caddeler ve Salı günleri kurulan sebze-meyve pazarı düzenli periyodlarla dezenfekte edilip yıkandı. Ayrıca Salı pazarı girişine yerleştirilen stantla eller dezenfekte edildi. Maskesi olmayan Pazar esnafı ve alıcılara maske dağıtıldı. Sürekli yapılan anonslarla da sosyal mesafeyi korumayı hatırlatıcı uyarılarda bulunuldu.

*Develi Belediyesinin finansörlüğünde yemek yapamayacak yaşlılara sıcak yemek desteğinde bulunuldu

*Vefa destek gruplarıyla koordineli hareket eden zabıta ekipleri özellikle 65 yaş üstü Develililerin her türlü ihtiyaçlarına cevap verildi.

* Yine belediye içerisinde oluşturulan ekiple yardım götürülen Develililere tek tek memnuniyetleri sorularak başka bir ihtiyaçları olup olmadığı sorulup ihtiyaçları zabıta ve diğer ekiplere bildirilerek çözüldü.