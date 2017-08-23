Aşık Seyrani Caddesinde yaya yolu çalışmaları devam ediyor

Geçen sene sıcak asfalt çalışması tamamlanan Aşık Seyrani Caddesi üzerindeki deforme olmuş yaya yolunu sökerek yeni desenli parkeyle kaplayacak olan ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar sonucunda mevcut yaya yolu daha da genişletilecek ve asfalt serimi yapılacak diğer yollarda da aynı çalışmalar yapılacak.