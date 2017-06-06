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Başkan Cabbar iftarda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve eşi Habibe Cabbar çat kapı ziyaretlerle vatandaşların evine misafir olarak birlikte iftar açıyor.

Başkan Cabbar iftarda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Son olarak Aygözme Mahallesi'nde bir vatandaşın evine iftarda misafir olan Başkan Mehmet Cabbar, "Ramazan ayı girmeden her sabah esnaflarımızı ziyaret edip hem esnafımızla sohbet edip hemde dertlerini dinleme fırsatımız oldu. Ramazan ayında ise eşim Habibe ile birlikte çat kapı ziyaretlerle vatandaşlarımızla iftarda birlikte olmaya devam ediyoruz" dedi.
BAşkan Cabbar, "Biz bu çat kapı ziyaretlerini önemsiyoruz. Hem vatandaşlarımızla kaynaşma imkanı buluyoruz hemde dertlerini yakından dinleme fırsatını buluyoruz. Bugün iftarda Aygözme Mahallemizden Osman ağabeyimizin evine sürpriz yapıp konuk olduk. Sofrasını ve gönlünü bizlere açan Osman ağabeyimize ve ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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