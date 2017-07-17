Başkan Cabbar, ilçe halkına teşekkür etti

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerim, Hain FETÖ/PDY örgüt mensuplarının geçen sene 15 Temmuz gecesi kalkıştığı darbe teşebbüsünün ardından ülkemizde yeni bir ruh doğdu. Bu ruh, sağcısıyla-solcusuyla, alevisiyle-Sünnisiyle, Kürdüyle-Türküyle bizi biz yapan Çanakkale Ruhu idi. Mazlum coğrafyaların umudu olan Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve tavizsiz cesaretinden ilham alan milletimiz, yurdumuzun dört bir tarafında hainlere karşı direnmiş, devletinin ve milletinin yanında durarak geleceğine sahip çıkmıştır.

Ülkemiz genelinde olduğu gibi Develimizde de 11-15 Temmuz tarihler arasında icra ettiğimiz '"15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü"' program ve faaliyetlerini Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 16 Temmuz 00:00’da tamamlamış bulunuyoruz. Fakat vatanımızın ve milletimizin bekası için gönül nöbetimiz nefes aldığımız sürece devam edecektir.

15 Temmuz haftası münasebetiyle yaptığımız program ve faaliyetlere canı gönülden destek ve katılım sağlayan; vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan sevdalısı aziz hemşehrilerim başta olmak üzere, İlçemiz Kaymakamı Murat Duru Beyefendi’ye, Siyasi Partilerimizin ilçe Başkanlarına, Sivil Toplum Kuruluşu Başkan ve Yöneticilerine, Emniyet ve Jandarma personelimize ve büyük bir özveri ile programları organize eden Develi Belediyesi personeline teşekkür ediyorum.

Bu asil milletin bir ferdi olmaktan ve aziz Develili hemşehrilerimin hizmetinde bulunmaktan dolayı Rabbim’e sonsuz şükürler ediyorum.”

İHA