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BİTMEYEN PAZAR İNŞAATI

Büyükşehir Belediyesi’nin Develi’de yaptıracağı Kapalı Pazar yeri yapımı aylardır tamamlanamıyor. Vatandaşlar da inşaatın uzamasından dolayı muzdarip. Yetkililer ise projenin ekim ayı başında tamamlanacağını söyledi.

BİTMEYEN PAZAR İNŞAATI


Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerle birlikte Develi ilçesine de yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Develi İbrahimağa Mahallesi’nde yer alan eski kapalı halk pazarı baştan aşağı yenilenerek bambaşka bir görünüme sahip olacak. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 109 bin TL olan projenin çalışmaları yaklaşık 2 buçuk ay önce başladı. Ancak geçen zamanda tamamlanamayan inşaat ilçede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.
Yetkilerden alının bilgilere göre yeni pazar yerinin ekim ayı başlarında hizmete sunulacağı bildirildi.

Haber: Ramazan KARAKUŞ

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