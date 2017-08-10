BİTMEYEN PAZAR İNŞAATI



Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerle birlikte Develi ilçesine de yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Develi İbrahimağa Mahallesi’nde yer alan eski kapalı halk pazarı baştan aşağı yenilenerek bambaşka bir görünüme sahip olacak. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 109 bin TL olan projenin çalışmaları yaklaşık 2 buçuk ay önce başladı. Ancak geçen zamanda tamamlanamayan inşaat ilçede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yetkilerden alının bilgilere göre yeni pazar yerinin ekim ayı başlarında hizmete sunulacağı bildirildi.



Haber: Ramazan KARAKUŞ