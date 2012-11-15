Çanakkale Filmi Develi'de Gişe Rekoru Kırdı

18 Mart 1915 günü müthiş bir askeri kuvvetle İngilizler ve Fransızlar’ın boğaza girdiği, denizden ve karadan yaptıkları saldırılar ile Mustafa Kemal Paşa öncülüğündeki askerlerin mücadelesini anlatan “Çanakkle 1915” filmine Öğrenciler tarafından büyük ilgi gösterildi.

Develi ilçesinde gösterimde kaldığı iki haftalık süre içerisinde yaklaşık Çanakkale 1915 filmini yaklaşık 5 bin kişi izleme imkanı buldu.