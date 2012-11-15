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Çanakkale Filmi Develi'de Gişe Rekoru Kırdı

Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde 2-15 Kasım tarihleri arasında gösterime giren Çanakkale 1915 filmi son bir yıl içerisinde gösterime giren Fetih 1453, Allahın Sadık Kulu Barla filmlerinden sonra en çok izlenen film oldu.

Çanakkale Filmi Develi'de Gişe Rekoru Kırdı
18 Mart 1915 günü müthiş bir askeri kuvvetle İngilizler ve Fransızlar’ın boğaza girdiği, denizden ve karadan yaptıkları saldırılar ile Mustafa Kemal Paşa öncülüğündeki askerlerin mücadelesini anlatan “Çanakkle 1915” filmine Öğrenciler tarafından büyük ilgi gösterildi.
Develi ilçesinde gösterimde kaldığı iki haftalık süre içerisinde yaklaşık Çanakkale 1915 filmini yaklaşık 5 bin kişi izleme imkanı buldu.
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