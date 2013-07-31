DEVELİ 2023’E HAZIRLANIYOR

Kayseri Gündem Gazetesi olarak, Develi Belediye Başkan Recep Özkan ile bir söyleşi yaptık. Erciyes’in arkasındaki Develi’de yaşanan gelişmeler ile Belediye çalışmaları hakkında sohbet etme imkânı bulduğumuz Başkan Özkan, Develi halkının birlik ve beraberlik içinde ilçenin kalkınması için çalıştığını ifade ederek, “ Bizim tek amacımız ilçemize ve halkımıza hizmet etmektir. Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için Belediye olarak çalışmalarımız, imkânlarımız ölçüsünde her geçen gün artarak devam etmektedir. Belediyemiz çalışmaları dışında Hükümetimizin çeşitli Bakanlıkları ve özel şirketler aracılığı ile İlçeye yapılan ve yapılacak olan projelerin de halkımızın refah seviyesini yükselteceğine inanıyor, bu yatırımların ve desteklerin devamını diliyorum. Bu konuda başta; Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Valimize, Milletvekillerimize, Kaymakamımıza, İl Özel İdaremizin değerli mensuplarına, İl Genel Meclis Başkan ve Üyelerimize, İl ve İlçe Teşkilatlarımızın değerli mensuplarına şahsım ile İlçe halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

DEVELİ HAK ETTİĞİ KONUMA YÜKSELDİ

Başkan Recep Özkan, 2013 yılının Develi açısından oldukça bereketli bir yıl olduğunu belirterek, “ Bu yıl içerisinde her biri onlarca milyon TL değerinde ihaleler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bütün bunlar ilçe halkımızın daha mutlu ve rahat yaşamasını temin etmek içindir. Belediyemiz, kendi bütçesi ile hayata geçirdiği projelerin yanında AK Parti iktidarı ile de birçok hizmete kavuşma imkânı buldu. Yapılan tüm bu çalışmalarla Develi, Kayseri’nin ilçeleri arasında gelişmişlik ve refah açısından hak ettiği konuma gelmeyi başardı. Bundan sonrada, elimizden gelen gayreti göstererek, halkımıza ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz ne yapıyorsak Allah rızasını kazanmak için yapıyoruz. Bizim başka bir gayemiz yok. Halka hizmettin Hakka hizmet olduğunun bilincindeyiz ve bu bilinçle hareket ediyoruz” diye konuştu.

MİLYONLUK İHALERLER İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, her biri milyonlarca TL değerinde olan ihalelerle ilgili verdiği bilgilerde de, Bölgesel Hastane çalışması, köylere parke çalışması, İçme suyu hatları, sosyal tesisler, hayvan pazarları gibi birçok işin yapımının sürdüğünü belirterek, ihalelerin şunlar olduğunu söyledi:

2013 Yılında İlçemizdeki İlgili Bakanlıklar tarafından yapılan büyük ihaleler

**Gümüşören barajı inşaatı ihalesi 40.000.000.TL. Baraj alanı 2.050ha. kamulaştırma bedeli:139.000.000.TL.olup Toplam maliyeti 179.000.000.TL

** Develi Ovası Toplulaştırma ve Basınçlı Sulama ihalesi 23.000.000.TL

** Seyrani Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından Develi Ovası 71.000 ha. alanda 2011 yılında başlayan tuzluluk oranı araştırma Projesi sonucunda ovanın % 50.3’ünde tuzluluk problemi görülmediği, %12.8’lik alanda hafif tuzluluk %22’lik alanda orta derece tuzluluk, %14.9’luk alanda(Kuş Cennetinin olduğu alan) fazla tuzluluk problemi tespit edildi.

**Develi -Kayseri Tekir yolu ihalesi 53.000.000.TL

**Gezbel 1.etap 8 Km ihalesi 8.822.000.TL

**Gezbel 2.etap 5Km.ihalesi 12.479.000.TL

**Gezbel Heyelan Bölgesi mukavemet çalışması ihalesi

** Karayolları 66.Şube Şefliği Yol Bakım onarım ihalesi 3.278.529 TL’dir.

***Develi Devlet Hastanemize ihale ve hibe yolu ile kazandırılan tomografi cihazı, c-kollu röntgen cihazı, tıbbi ve tehlikeli atık deposu, sterilizasyon ünitesi, yeni doğan ünitesi küvöz usg cihazı, endoskopi cihazı, Ambulans, ameliyathane aseptizör cihazı, yoğun bakım ünitesi cihazları, ekokardiyografi cihazı, anestezi cihazları, yeni doğan işitme cihazı toplam bedeli:1.273.000 TL olup Sağlık Bakanlığı ve Döner sermaye kaynaklarından karşılanarak halkımızın istifadesine sunulmuştur.

**KYK tarafından Seyrani kampüs alanına yapılan 430 öğrenci kapasiteli ve 10.000.000 TL ye mal olan öğrenci yurt kompleksi

**Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Develi Aile ve Sosyal Politikalar Merkezi ihalesi

**Kayseri Gaz tarafından 3.6.2013 tarihinde başlatılan talep, EPDK tarafından onaylanmış olup doğalgaz şebekesi çalışması yakın zamanda start alacaktır (50.000.000.TL)

**Bölgesel Hastane çalışması Belediyemiz tarafından arsa teslimi yapmış olup 2014 yatırımlarına dâhil edilme çalışmaları devam ediyor.

**Sultan Sazlığının Kuzey Kapısı konumuna gelecek olan Soysalı Büğleyen Projesi SİT Kurulu onayından geçti.

**Öğretmen evinin akşam sanat okulu olarak statüye kavuşması protokol tarafından imzalandı.

**Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Aksu ve Adaca bölgesinde 40 bin fidan dikim ve Develi kayseri yol kenarının ağaçlandırılma çalışması projesi.

**Kapalı spor salonu tadilat ve stadyum düzenleme işi ihale aşamasında olup

Toplam yatırımlar: 490.852.529.TL.

İl Özel İdaresi ve KÖYDES aracılığı ile yapılan 7 ihale bedeli:3.344.000.TL olup çalışmalar:

**Köylere152.000m2 parke ihalesi 2.600.000.TL

**Köy kamu hizmet binalarına bakım onarım ihalesi 300.000.TL

**Yaylacık köyü (100 tonluk) Ayşepınar Köyü( 150 tonluk) su deposu yapım ihalesi 134.500.TL

**Derebaşı- Alaylı, Küçük Künye-Büyük Künye Eşelik-Epçe- Gömedi grup köy yolu, Havadan, Öksüt, Millidere, Kulpak, Yenihayat köyü 2. Kat asfalt ihalesi 300.000.TL

**Çöten-Çaylıca arası, Kozluca köy yolu stabilize bakım ve onarımı,Yaylacık-Kevenlibel yolu bakımı (10.000TL) Çomaklı köyü yol genişletmesi ve birinci kat asfalt yapımı, Kılıçkaya Köyü su ve arazi yolu yapımı

**İhtiyacı olan okullarımızın ve sağlık ocaklarının bakım ve onarımı ihalesi

**Ayvazhacı köyü ilköğretim okulu yıkılarak 16 derslikli yeni okul yapılması, Atatürk ilköğretim Okuluna 9 derslik ek bina yapımı ihalesidir.

Belediyemizin yapmış olduğu 2013 ihale bedeli 25.000.000.TL olup çalışmalarımız:

**Develi İçme suyu ihalesi 16.000.000.TL

**25.000 ton sıcak asfalt ve 80 bin metrekare sathi kaplama 4.000.000.TL

**Aygözme Kültür Merkezi çevre düzenleme ihalesi 417.631.TL

**Fenese Yukarı Mahallesi Yaya yolu ihalesi 247.544 TL

**Harman Mahallesi Yaya yolu ihalesi 296.789 TL

**Âdem Yılmaz ve Mustafa Büyük Camii Çevre Düzenlemesi ihalesi 86.834.TL

**Fenese Yukarı, Reşadiye ve Harman Mahallelerinde beton kilitli parke ile yaya yolu ihalesi 471.212.TL

**İlçe genelinde diğer mahallelerde75.000 m2 kilitli parke ve 5.000 m2 bordür ihalesi:1.064.000.TL

**Yeni Mahalle Parkı Peyzaj Uygulama ihalesi 324.143.TL

**Bölgesel Hayvan Pazarı ihalesi 1.049.020.TL’dir.

**Yeni Mahalle Cirit Meydanı Parkı 250.000 TL

**Bahçelievler Kültür merkezi ve Hilal Parkı İhale aşamasında

**Alparslan Mahallesi Sosyal Konut Projesi -Öksenek Projesi kapsamında kamulaştırma devam etmekte olup toplam yatırımlar 520 Milyonu bulmuştur.

Bu çalışmaların dışında DETOK isimli Develi Turizm Odaklı kalkınma Projemiz ise İlçemiz geleceğinin planlanması yatırımların yönlendirilmesi bakımından ayrı bir başlık olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

BAŞKAN ÖZHASEKİ: DEVELİ UÇUŞA GECECEK

Develi İlçe Protokolü ve STK temsilcileri ile Elbiz Parkında bir araya gelerek İlçe ile ilgili sorunları dinleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki yaptığı konuşmasında; Bir şehrin geleceğini o Beldenin yöneticilerin ufku belirler, Bizler Kayseri'yi sürekli büyüyen bir şehir yapmak için çalışmaktayız amacımız Kayseri'deki pastanın büyümesi "Bu pasta büyürse herkes nasibi kadar payını alır. Pasta büyümezse, hareket, bereket olmazsa insanlar orayı terk eder. Dün Kayseri'yi Anadolu'da sıradan bir kent olarak görürlerdi. Oysa şimdi 'Bu şehirde bir şeyler oluyor, Kayseri örnek bir kent oldu' diyerek nasıl yaptığımızı soruyorlar. Bu işin sırrını merak ediyorlar. Bu işin sırrı çok basit. İyi niyetli olmak ve Allah rızası için çalışmaktır dedi.

Konuşmasında ilçelerin büyükşehir belediyelerine bağlanması ile ilgili yasayı da anlatan Başkan Özhaseki "Büyükşehirde alt yapı ve üst yapının tamamlandığını belirterek artık devasa projelere yöneldiklerini ve bu projelerden en önemlisinin de yaklaşık 300 milyon avro’luk Erciyes Projesi olduğunu bu proje sayesinde de Kayseri ile Develi’nin bütünleşeceğini zaten yasa gereği 2014 yılında da resmen bağlanacağını Büyükşehir Develi Belediyesi ile birlikte Develi’de hizmet vereceğini, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Bütçe açısından sıkıntısı olmadığını, Develi Halkının Su-Doğalgaz ve Kampüs ile ilgili sorunları yakından takip ettiğini zaten Mart ayından sonra beraber çalışılacağını ve o zaman Develi’nin uçuşa geçeceğini belirtti.

DEVELİ’YE DOĞALGAZ MÜJDESİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK)) 3 Temmuz 2013 tarih ve 4478 -6 sayılı kararı ile Kayseri Gaz tarafından Develi İlçesini de Doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edilmesine izin verildiği belirtildi.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Belediye Başkanı Recep Özkan “Develi Belediye Meclisinin Haziran ayı olağan toplantısında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ilçemize doğal gaz getirilmesi için 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasa Kanununa göre EPDK tarafından dağıtım lisansı verilen Kayseri Gaza gerekli iznin verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. Kayseri Gaz tarafından EPDK ya 3 Haziran 2013 tarih ve 13/585 sayılı yazı ile yapılan başvuru olumlu karşılanmış olup Kayseri Gaz tarafından Develi İlçemizin de Doğalgaz dağıtım bölgesine dâhil edilmesine izin çıkmıştır. Emeği geçen, katkısı olan herkese belediyemiz ve ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

214 PROJE İLE DETOK

Başkan Recep Özkan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Programı Kapsamında desteklenen ve Develi Belediyesi tarafından yürütülmekte olan “Develi Turizm Odaklı Kalkınma Planı (DETOK) Çerçeve Projesi”nin tamamlandığını ve Proje Föylerinin yazılımının devam ettiğini belirterek, “Yükselen değerleriyle Kayserinin ve Bölgenin gözdesi olan Develi İlçesinin,İç Anadolu’da Kapadokya Bölgesi ve Kayserinin adeta sembolü olarak kabul edilen Erciyes Dağının eteklerine kurularak asırlar boyu bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Develi İlçemizdeki Somut ve Somut olmayan Kültürel mirasın tespiti tescili ve tanıtımı çalışmalarımız meyvelerini vermeye başlamış bulunmaktadır” dedi.

Özkan, “ 2004 yılında Devlet planlama Teşkilatı uzmanları davet edilerek İlçemizin Gelişim stratejisinin belirlenmesi,14 Temmuz 2010 tarihinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tarafından İlçemizin Kalkınmasına yönelik Swot analizi ile devam eden araştırmalarımıza yurt içi ve yurt dışından bir çok üniversite, STK, Araştırmacı ,Bilim adamı,Yazarlarımızın da katkıları her geçen gün giderek artmaktadır.

2011 yılında Turistik yönden önem arz eden İlçelerden olarak kabul edilen Develi İlçemizdeki potansiyellerin değerlendirilmesi ve İlçenin gelişimine katkı sağlaması amacıyla 2012 Yılında Orta Anadolu kalkınma Ajansına başvurusunu yaptığımız Develi Turizm Odaklı Kalkınma Planı çalışması olarak adlandırılan DETOK Projemiz 7 Aralık 2012 tarihinde kabul edilerek hibe desteği almayı hak kazanmıştır

OYKA gurubu ile start verilen ve İlçemizin Gelişimine katkı sağlayacak olan Develi Turizm Odaklı Kalkınma planının çerçeve planı kapsamında hazırlanan 214 projenin çalışma alanları,Turizm,Yöresel Kültürel Değerler,Kentsel Doku ve Planlama,Tarım ve Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret,İstihdam, Eğitim,Tanıtım Organizasyon olmak üzere 22 ana başlıkta toplanmıştır” dedi.

