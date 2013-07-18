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Develi Belediyesinden 20 Bin Bayram Tebriği

Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, yaklaşan Ramazan Bayramı için 20 kişilik ekiple 20 bin bayram tebriğini vatandaşlara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Develi Belediyesinden 20 Bin Bayram Tebriği
Başkan Özkan, “Bayramlar, sevinç günleri olarak hayatımızda yerini aldığı için Bayramlarda tebrikleşmek insanlar arası diyaloğun kapılarını açmaya vesile olmaktadır” diyerek, “İnsanlar arası barışın en çok yaşandığı zaman dilimi olarak bayramlar hayatımızda büyük saygıya ve öneme sahiptir” dedi.
Unutulmaya yüz tutan tebrikleşme adetinin geliştirilmesi için İlçede yaşayan bütün vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Başkan Özkan, “Tebriğimizi göndererek bu geleneğimizin yaşatılmasına katkıda bulunmak istedik. 20 kişilik ekip ile çalışmalar başladı. 20 gün içerisinde 20 bin tebrik hazırlayıp hemşerilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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