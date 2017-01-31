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Develi Belediyesi’nden ‘Vezir Parmağı’ kararı

Kayseri'nin Develi ilçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Mahsun Kırmızıgül'ün çevirdiği 'Vezir Parmağı' adlı filmin milli manevi değerlere ters olduğu gerekçesiyle belediyenin sinema salonunda oynatılmayacağını açıkladı. 

Develi Belediyesi’nden ‘Vezir Parmağı’ kararı
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medya da reklamı gösterilen ve bizlerin milli manevi değerlerine ters olan ve ecdadımızla adeta dalga geçen sahneleri ve senaryosu olan Mahsun Kırmızıgül'ün Vezir Parmağı adlı filmi belediyemiz sinema salonunda kesinlikle ve kesinlikle gösterime girmeyecektir.

Bu ve benzeri örf adet gelenek görenek ve ahlaki hassasiyetlerimize ters filmler biz yönetimde olduğumuz sürece Develi Belediyesi Sinema Salonunda gösterime girmeyecektir" dedi.
İHA
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Orhan ŞENGÜL 2 hafta önce

Teşekkürler Mehmet CABBAR başkanım umarım bu çağrınıza diğer belediyelerde eşlik eder.

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