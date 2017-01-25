Develi'de 15 Temmuz Şehidi Murat Kocatürk Anısına Taekwondo Turnuvası Düzenledi Develi'de 15 Temmuz şehitlerinden olan Murat Kocatürk anısına Taekwondo turnuvası düzenlendi.

Kayseri İl Spor Müdürlüğü, Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, Spor Müdürlüğü, Diriliş Başkanları Kayseri İl Başkanlığı, Devali Spor Kulübü, Develi Spor ve Pazarcılar Derneği iki gün sürecek Taekwondo turnuvası düzenledi.

Turnuvaya 15 Temmuz şehidinin babası Bayram Kocatürk, şehit Murat Kocatürk ün çocukları Enes ve Muhammed Taha Kocatürk, İlçe Spor Müdürü Adem Demir, Diriliş Başkanları Kayseri İl Başkanı Mahmut Kılınç, Dünya Spor Kulüpleri Başkanı Orhan İnan, Taekwondo Kayseri İl Temsilcisi Hasan Keleş, Devali Gençlik Spor Başkanı ve Milli Antrenör Özben Şimşek, 10 ilden Taekwondocular ve çak sayıda Develili katıldı.

15 Temmuz şehidinin babası Bayram Kocatürk, "15 Temmuz Şehidi oğlum Murat Kocatürk adına böyle bir turnuva düzenlenmesine çok sevindim. Kendisi de sporu severdi böyle bir program isabet olmuş. Başta Develi Kaymakamı Murat Duru bey olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Diriliş Başkanları Kayseri İl Başkanı Mahmut Kılınç, "15 Temmuz şehitlerimizi unutturmamak için düzenlenen Taekwondo turnuvasına bizimde bir katkımız olsun dedik bu turnuvada İlçe Spor Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Devali Gençlik Spor Kulübü Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Özben Şimşek, "Diriliş Başkanlarına ve teşkilatına bu güzel turnuvada bize destek verdiği için teşekkür ediyorum. 15 Temmuz Türkiye için bir dönüm noktasıydı dünyaya Türk'ün gücünü gösterdik. Birlik ve beraberliğimizi gösterdik. 15 Temmuz da bizim Türkiye'mizin bir dirilişi oldu. 15 Temmuz şehitlerimizi unutturmamak için böyle bir turnuva düzenledik. İl Spor Müdürlüğümüze, Develi Kaymakamımıza, Develi Belediyesi ne, İlçe Spor Müdürümüze Develispor'a, Pazarcılar Derneği ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.