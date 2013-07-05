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Develi'de Aşık Seyrani Etkinlikleri Sürüyor

Uluslararası 31’inci Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali Develi’de yapılan çeşitli gösterilerle sürüyor.

Develi'de Aşık Seyrani Etkinlikleri Sürüyor
Develi meydanında düzenlenen festivale Vali Orhan Düzgün, Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, il mülki idari amirleri ve vatandaşlar katıldı. Festivalde, Aşık Seyrani saz kursu öğrencileri, seslendirdikleri türküler ile alkış aldı. Kosova’nın Plezen şehrinden gelen öğrencilerin halk oyunu da ilgi ile izlendi.
Festivalde bir konuşma yapan Vali Orhan Düzgün, “Develi Belediyesinin düzenlediği organizasyonla Develi'de yetişen önemli isimlerden Aşık Seyrani'yi anma etkinlikleri var. Aşık Seyrani geçmişte hem Develi'de hem de İstanbul'da sarayda önemli türküler bestelemiş ve hep iyinin, doğrunun yanında kötülüğün, çirkinliğin, haksızlığın karşısında yer almış önemli isimlerden bir tanesidir. Kayseri'de çok sayıda halk ozanı var, çok fazla aşık var. Aşık Seyrani de belki bunların atası olarak yetişmesine vesile olan o kültürü burada bırakan önemli isimlerden bir tanesidir” diye konuştu.
Festivalde Vali Düzgün Şanlıurfa'dan gelen sıra gecesi ekibinin yaptığı çiğköftenin tadına baktı. Festival, halk ozanlarının türkülerini seslendirmesi ile devam etti.
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