Çalışmalar kapsamında son olarak Dudu-Şahin Tokluoğlu Ortaokulunun deforme olan merdivenlerini yenileyen ekipler ayrıca okul bahçesine bank da yerleştirdi. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren okul müdürü Gürsoy Özkan, “Her isteğimize olumlu cevaplar veren Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’a hem okulumuza hem de eğitime vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Develi'de çevre düzenleme çalışmaları
Develi Belediyesine bağlı ekiplerin resmi kurumların çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
12 Ekim 2017 Perşembe 18:47
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