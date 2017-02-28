Develi'de çocuklar lösemi konusunda bilgilendirildi

LÖSEV Kayseri Şube Başkanı Arzu Çokaken slayt ve video sunumlarıyla LÖSEV'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

LÖSEV Kayseri Şube Başkanı Arzu Çokaken, "Ülkemizde lösemili ve kanser hastalıklarının durumu nedir? Dünya sağlık örgütünün açıklamalarına göre kanser kuşağında yer alan maalesef hergün binlerce kişi bu hastalıklara yakalanıyor ve maalesef ilgisizlikten ve doğru hijyen ortamı sağlanamamasından dolayı vefat ediyor" dedi.

İHA