Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Develi'de çocuklar lösemi konusunda bilgilendirildi

Develi Belediyesi LÖSEV işbirliği ile lösemili çocuklar için bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu, LÖSEV Kayseri Şube Başkanı Arzu Çokaken ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Develi'de çocuklar lösemi konusunda bilgilendirildi
LÖSEV Kayseri Şube Başkanı Arzu Çokaken slayt ve video sunumlarıyla LÖSEV'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.
LÖSEV Kayseri Şube Başkanı Arzu Çokaken, "Ülkemizde lösemili ve kanser hastalıklarının durumu nedir? Dünya sağlık örgütünün açıklamalarına göre kanser kuşağında yer alan maalesef hergün binlerce kişi bu hastalıklara yakalanıyor ve maalesef ilgisizlikten ve doğru hijyen ortamı sağlanamamasından dolayı vefat ediyor" dedi.

İHA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.