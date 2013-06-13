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Develi'de Fayton Turlarına Büyük İlgi

Kayseri’nin Develi ilçesinde Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü ve Develi Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği fayton turuna ilgi artıyor.

Develi'de Fayton Turlarına Büyük İlgi
Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü ve Develi Belediyesinin beraber yaptığı fayton projesi halk tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Fayton turu yapan vatandaşlar çok keyifli dakikalar geçirdiklerini belirterek, “Güzel bir uygulama olmuş. Arabalarda gezmekten sıkılanlar için değişik bir etkinlik” diye konuştu.
Kulüp Başkanı Mahmut Kılınç, “Vataşdaşlarmız sağolsunlar faytona ilgi gösteriyor. Düğün ve sünnet turu siparişleri almaya başladık. Düğünlerimizde de bir an olsun vatandaşlara nostalji yaşatmak geçmişe götürmek istiyoruz. Düğünlerin vazgeçilmezi olmak istiyoruz” dedi.
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