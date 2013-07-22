Develi'de Halep Keçisi Yetiştirilecek

Yılda iki sefer yavrulaması ve yavruladığı zaman ise 2 ile 4 arasında yavru vermesi ile ünlü olan Halep keçisinin dünya üzerinde 50’ye yakın ülkede yetiştiriciliğinin yapıldığını söyleyen besici Zekeriya Akın, “Halep keçileri genellikle koyu kestane renginde vücudu uzun kıllarla kaplı, kulakları uzun geniş ve sarkık 25-30 cm uzunluğunda. Boyun altında 5-10 cm uzunluğunda küpesi bulunan, başı uzun, burnu biraz öne bükük, canlı ağırlığı erkeklerde 60-90 kilo arasında, dişilerde ise 50-60 kilo arasında olup günlük süt verimi 2-3 kilo arasında olan Halep keçileri dünyada en çok et ve süt veren keçi ırklarından biri olup. Sıcak ve soğuk bölgelerde sorunsuz beslenmesi yanı sıra her bölgeye uyum sağlama yeteneği vardır” dedi.

Akın yaklaşık 400 adet Halep keçisi ile kurduğu çiftlikte süt sağımının da sağım ünitesi aracılığı ile yapıldığını ve sütlerin dondurma yapımında kullanıldığını söyledi.