Edinilen bilgilye göre, Develi'nin Çaylıca köyünde, Ş.K. isimli kişi, geçirdiği bunalım sonucu evde bulunan ilaçlardan (24 adet) içerek yaşamına son vermek istedi. Ailesi tarafından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından, hayati tehlikesi bulunduğu için Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. S.K'nin tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (iha)
Develi'de İntihara Teşebbüs
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişi, ilaç içerek intihar etmek istedi. Baygın halde Develi Devlet Hastanesi'ne getirilen kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
22 Ocak 2013 Salı 15:16
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