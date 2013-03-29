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Develi'de Kaza: 9 Yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Develi'de Kaza: 9 Yaralı
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Y.K.’nın kullandığı minibüsün tekerinin patladığı öğrenildi. Tekeri patlayan minibüsün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında bahçe duvarına çarparak durabildiği kaydedildi.
Meydana gelen kazada, araç şoförü Y.K. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.Ö., M.G., A.K., K.E., H.Y., S.Ö., M.K. ve İ.Ö.M. isimli yolcuların yaralandığı bildirildi.
Yaralılardan Yaralılardan M.K., İ.Ö.M., A.K., S.Ö., M.G. ve İ.Ö.’nün Develi Devlet Hastanesinde, araç şoförü Y.K.’nın ise Erciyes Ü.T.F.Hastanesinde tedavilerinin sonrasında taburcu edildiği kaydedildi.
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