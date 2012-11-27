Develi'de Korkutan Yangın

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Fenese Aşağı Mahallesi’nde Şaban Tiril’e ait iş yerinin çatısında yangın çıktığı öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alevler, iş yerinin yanında bulunan Uzun Çarşı’ya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yetkililer, yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. (iha)