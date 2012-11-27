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Develi'de Korkutan Yangın

Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

Develi'de Korkutan Yangın
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Fenese Aşağı Mahallesi’nde Şaban Tiril’e ait iş yerinin çatısında yangın çıktığı öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alevler, iş yerinin yanında bulunan Uzun Çarşı’ya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yetkililer, yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. (iha)
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