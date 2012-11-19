Develi'de Mısır Ekimi Pancarı Geçti

İlçe kayıtlarında resmi verilere göre 15 bin dekar arazide pancar ekimi yapılırken silajlık mısır ekimi ise, artan talepleri karşılamak üzere 30 bin dekarlık arazide yapılmaya başlandı.

15 bin dekar fiğ ekimi 15 bin dekar yonca ekimi ile birlikte silajlık ürün ekimi toplamda 60 bin dekarlık arazide yapılmakta olup yem bitkileri ekimi ilçenin ürün çeşitliliğine yeni bir boyut kazandırmaya başladı.

Develi İlçesinde tarım ve hayvancılığın gelişmesine paralel olarak bitkisel yem, kaba yem ve silajlık yem ihtiyaçlarının tamamının ilçedeki tarıma elverişli arazi ya da mera ıslahı alanlarından karşılanması için besi çiftliği sahiplerini mera ıslah projeleri dahil Seyrani Ziraat Fakültesi ve Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü ile birlikte ortak projeler geliştirmeye yöneltti.