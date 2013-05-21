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Develi'de Organik Pazara İlgi Artıyor

Develi ilçesinde Salı günleri kurulan halk pazarı içerisinde belediye tarafından tahsis edilen alanda organik ürünler tüketici ile buluşuyor.

Develi'de Organik Pazara İlgi Artıyor
Belediye Başkanı Recep Özkan Develi dağlarından toplanan organik çiriş, yılan pancarı, mantar, yemlik çeşitlerinin de satıldığı organik pazarda incelemelerde bulundu.
Köylülerin doğal ortamda yetişen ürünlerden toplayıp pazara getirdikleri ürünlerin faydalarını soran Özkan, Nesli Gözeri’den çiriş pişirme tarifi, Hatice Taflı’dan yılan pancarı pişirme tariflerini, kuzukulağı ve pırtımpırt yemeği için kurutulmak üzere hazırlanan bağ yaprağının nasıl toplanıp kurutulması gerektiğini Fatma Erciyes’ten sordu.
Osman Gökoğlu ise dağlarda doğal ortamlarda topladığı mantarları satış için toplayıp getirdiğini ve Develi organik pazarında tüketicilerle buluşturduklarını belirtti.
Yerli çilek ve kirazların da satışa sunulduğu Develi Organik Pazarı ilçe merkezi ve civardan gelen tüketiciler için de özellikle uğranılan alışveriş alanı oluyor.
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