Develi'de Örnek İftar

Kayseri Milletvekillerinden İsmail Tamer ve Ahmet Öksüzkaya, Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Yahyalı Kaymakamı Ziya Polat, İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Garnizon Komutan Vekili J.Kd.Ütgm Erdoğan Mutlu, Emniyet Müdür Vekili Komiser H.İbrahim Kazancı, Sindelhöyük Belediye Başkanı Hamdullah Deringöl, Şıhlı Belediye Başkanı H.Ahmet Coşkun, Zile Belediye Başkanı Cuma Karademir, Ak Parti İl başkan Yardımcısı Şükrü Şenkürtüncü ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ak Parti ilçe Başkanı Mehmet Durukan, CHP İlçe Başkanı Sevgi Nahide Yalçın, Demokrat Parti İlçe Başkanı Mahmut Şişli, Saadet Partisi İlçe Başkanı Muammer Kulak BBP İlçe Başkanı Fikret Ünal, Ak Parti ve MHP Meclis üyeleri, İl Genel Meclis Üyelerinden Mehmet Tuna, Mustafa Temur, Fazlı Öztürk, Develi Turizm Odaklı Kalkınma Proje Koordinatörlerinden Yrd.Doç.Dr. Birol Akgül, Prof. Dr.Osman Özsoy, Köy ve Mahalle Muhtarları, Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu, Milli Eğitim Müdürü Bekir Karabulut ve eğitimciler, Yeni Sanayi Yaptırma Derneği üyeleri ve Sanayiciler, Genç Develililer Dernek Başkanı Mustafa Ağca, Kayseri’deki Develi yardımlaşma Dernek Başkanı Kadir Özdamarlar ve Yönetim Kurulu, Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ünay Çakı ve Yönetim Kurulu, Süt Üreticileri Birliği, İstanbul, Antalya ve Alanya’daki Develi Dernek temsilcileri, Sindelhöyük Sulama Kooperatifi, Sporcular, Yaz Kursu öğretmenleri, Atlı Spor Kulübü üyeleri iftarda bir araya geldi.

Fatih Alkaya Musiki Ekibinden eserlerin dinletisi ile başlayan program, İlçe Müftüsü Cafer Kılınç tarafından yapılan dua sonrasında konuşan Belediye Başkanı Recep Özkan; Ramazan ayının ruhuna uygun olarak her yıl geleneksel iftar programının ilçede kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi.

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer; İlçe halkına Bölgesel Devlet Hastanesi ve İlçe Hastanesinin Doktor konusundaki eksikliklerinin giderilmesi hususunda yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirme yaptı.

Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya; Develi ilçe Belediyemiz tarafından geleneksel iftar programının önemine dikkat çekerek, “Birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere Allah fırsat verdirmesin. Dünyada iki yüzlü siyaset var. Müslüman olmayanlara yönelik ufacık bir hadise olsa dünya ayağa kalkıyor ama Müslüman coğrafyasında katliam yapılırken ölenler olurken kimsenin sesi çıkmıyor. Sadece Türkiye ve Başbakanımız dillendiriyor. Mısırda ve Suriye'de akan kanın durdurulması için arkamızda Müslüman devletlerin durmasını istiyoruz. Dünyada süre gelen mazlumların ezildiği sistemin eşitlik üzere dönüşmesini diliyorum” dedi.