Develi'de spor seferberliği

Develi Kaymakamı Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Lütfi Turan’ın katıldığı protokolü yapılan projenin amacı, ilçede başta gençler olmak üzere ilçe halkına sportif faaliyetleri sevdirerek onların özgüvenlerini artırmak olduğu belirtildi. Toplumsal hayata entegrasyonu kolaylaştırmak adına yürütülecek olan programda ayrıca Kuranı Kerim, Siyer ve Ahlak Bilgisi derslerinin de işlenerek değerlerin öğretilip yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan protokolde Develi’nin görev yaptığı diğer ilçelere nazaran spora çok daha büyük önem verdiğini belirten Kaymakam Duru, programın hayırlı olması temennisinde bulundu. “Hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek adına her oluşumda bulunmayı kendimize bir borç biliriz. İlçemizde son yıllarda sportif faaliyetlerde hızlı bir yaygınlaşma ve başarı gözlenmektedir. İnşallah bu ve benzeri projelerle başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin sağlıklı, müreffeh bir hayat sürdürmeleri için gayretlerimiz devam edecektir.” açıklamalarında bulunan Başkan Cabbar Kuranı Kerim, siyer ve ahlak eğitimlerinin verilecek olmasının da manevi gelişmeye olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de diğer ilçelere nazaran Develi’nin spor anlamında çok daha büyük potansiyelinin olduğunu belirterek projenin hayırlı olması dileklerinde bulundu.