Develi'de Suriyelileri Isıtacak Kampanya

İlçede 10 sürdürülecek olan kampanya ile ilgili olarak konuşan Develi Kaymakamı Enver Ünlü, “Bölgede 4 yıl görev yapmış bir idareci olarak ülkemize iltica eden Suriyeli kardeşlerimizin bölgedeki yaşantılarını ve yaşanan insanlık dramını yakinen takip ediyorum. Devletimizin güzel bir dayanışma örneği göstererek Suriyeli kardeşlerimize kucak açması memnuniyetle karşılanmıştır. Kampanyaya sessiz kalmamak ve öncü olmak için ilçe protokolü olarak bugün battaniyelerimizi getirdik yarın da ekmek paralarını bağış yapacağız. Bu vesile ile tüm ilçe halkımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. Zaten Develi halkı geçen yıllarda Somali ve benzeri yardım kampanyalarına beklenen desteği vermiştir. Bundan sonra da destek vermeye devam edecektir” dedi.

Belediye Başkanı Recep Özkan ise, “Ülkemiz dünyadaki bütün mazlumlara yardım konusunda gereken duyarlılığı göstermektedir. Biz de Suriyeli kardeşlerimiz için Bir battaniye de benden kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. İlçe halkımızı da kampanyaya katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Türk Kızılayı Develi Şube Başkanı İsmail İzmirli de, “Develi Kaymakamlığı, Belediye ve Müftülüğümüzü kampanyaya start verme adına ilk olarak kendilerinin bizzat battaniyelerini getirerek katkı vermeleri memnuniyet vericidir. Katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Kampanya Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde 8 Şubat Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.