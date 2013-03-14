Develi'de Taş Mektep'e Büyük İlgi

Anadolu'nun en eski, en köklü liselerinden birisi olan ve Kayseri’de Taş Mektep olarak bilinen Kayseri Lisesi’nin son sınıfındaki 63 öğrencinin 1922 Yılında Milli Mücadele'nin dönüm noktası olan Sakarya Meydan Savaşı'nı katılıp o yıl mezun veremeyen, kahraman lise öğrencilerinin hikayesi ve Sakarya Meydan Muharebesini konu alan Taş Mektep filmi büyük ilgi gördü.

Kaymakam Enver Ünlü, Belediye Başkanı Recep Özkan İlçe Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve öğretmen ve öğrenciler bir hafta süre ile gösterimde kaldığı bir hafta içerisinde izleme imkanı buldu.