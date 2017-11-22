Develi'de uyku bozukluğu semineri

Develi Belediyesi ile Acıbadem Kayseri Hastanesinin ortaklaşa düzenlediği sağlık seminerleri kapsamında son olarak “Uyku Bozuklukları ” hakkında konuşuldu. Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Köse Özlece, slaytlar eşliğinde yaptığı sunumda uykunun insan için öneminden ve uyku bozukluğundan kaynaklanan hastalıkların çeşitlerini, sebeplerini ve tedavi süreçlerini anlattı. Sunumunun ardından dinleyicilerin sorularını da yanıtlayan Dr. Özlece’ye Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü Türk Bayrağı hediye ederek güzel sunumundan dolayı teşekkür etti.