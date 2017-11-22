Develi Belediyesi ile Acıbadem Kayseri Hastanesinin ortaklaşa düzenlediği sağlık seminerleri kapsamında son olarak “Uyku Bozuklukları ” hakkında konuşuldu. Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Köse Özlece, slaytlar eşliğinde yaptığı sunumda uykunun insan için öneminden ve uyku bozukluğundan kaynaklanan hastalıkların çeşitlerini, sebeplerini ve tedavi süreçlerini anlattı. Sunumunun ardından dinleyicilerin sorularını da yanıtlayan Dr. Özlece’ye Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü Türk Bayrağı hediye ederek güzel sunumundan dolayı teşekkür etti.
Develi'de uyku bozukluğu semineri
Develi Belediyesi’nin Develi halkının sağlık bilincini artırmak adına yürüttüğü sağlık söyleşileri tüm hızıyla devam ediyor.
22 Kasım 2017 Çarşamba 14:07
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.