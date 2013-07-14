Çeşitli mekanlarda açılan Yaz kurslarından Satranç’da 18, Yüzme’de 60, İngilizce’de 58, Futbol ‘da 21, Bağlama’da 87, Voleybol ‘da 41, Gitar 52’da , Basketbol’da 30, Ata Savunma Sanatı ‘nda 66, Kickbox dalında 58 öğrenci olmak üzere 500 yakın öğrenci yaz kurslarından yararlanıyor.
Develi'de Yaz Kurslarına Büyük İlgi
Develi Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü Yaz Kurslarına 10 branşta açılan 17 kursta toplam yaklaşık 500 öğrenci katıldı.
14 Temmuz 2013 Pazar 14:36
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