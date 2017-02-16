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Develi'de Yeşilçam rüzgarı

Develi Belediyesinin kültür etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Kayseri Valiliğinin Türk Sanat Müziği Korosu, Yeşilçam filmlerinden aşina olunan şarkıları Develililerle buluşturarak nostalji dolu bir gece yaşattı. 

Develi'de Yeşilçam rüzgarı
Hatice Öztürk’ün şefliğinde birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerinin solistler ve koro eşliğinde icra edildiği konsere Develililerin ilgisi yoğun oldu. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın da katıldığı konsere, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş da katıldı. Konser sonunda koro şefi Hatice Öztürk’e çiçek ve Kültür ve Turizm Müdürü Taymuş’a da teşekkür plaketi takdim eden Başkan Cabbar “Gönüllülerin oluşturduğu koromuz, bu akşam bizlere nostalji dolu bir akşam yaşatarak, adeta kulaklarımızın pasını silmişlerdir. İnşallah en kısa zamanda koromuzu tekrar Develi’ye bekliyoruz. Bu güzelliklerin bizlere ulaşmasını sağlayan Kayseri Valiliğimize, İl Kültür Müdürümüz İsmet Taymuş’a teşekkürlerimi iletiyorum” diyerek bu ve benzeri kültürel faaliyetleri Develililerle buluşturmaya devam edeceğini belirtti. Konser sonunda dinleyiciler de bu güzellikleri Develililerle buluşturan Başkan Cabbar’a teşekkürlerini iletti.

İHA

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