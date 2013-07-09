Develi ve Yeşilhisar İlçeleri ,Gazi, Sindelhöyük, Zile, beldeleri ile Öksüt, Sarıca, Karacaviran, Soysallı, Çayırözü, Tombak köylerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Öksüt köyü sınırlan içerisinde bulunan Zamantı Tüneli içerisinden çıkan su kaynağından bir tanker su alındı. Alınan şebeke suyu Develi Belediye Başkanı Recep Özkan tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara ikram edildi.
Develi'de Zamantı İçme Suyu Sevinci
Kayseri’nin Develi ve Yeşilhisar ilçe sınırları içinde bulunan ve 9 köyü rahatlatacak olan içme suyu çalışmasında Zamantı tünelinden alınan kaynak suyu ilçe halkına ikram edildi.
09 Temmuz 2013 Salı 14:13
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