Develi, DETOK İle Büyük İvme Kazanacak

Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Vali Orhan Düzgün, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ORAN Genel Sekreteri Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Develi Belediye Başkanı Recep Özkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, “Turizm toplumlar arasında kültürel değişimi gerçekleştiren en önemli araçlardan biridir. Farklı bölgelerden ya da farklı insanları bir araya getiren turizm hareketleri, insanlar sayesinde insanlar arasında kaynaşma sağlayıp dünya barışına katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. İlçemizin çok önemli yatırımcı potansiyeli bulunmaktadır.” diye konuştu.

Projenin yatırımcılara yol haritası olacağını dile getiren Özkan, “İlçemizin çok önemli yatırımcı potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyelin harekete geçirilmesine DETOK yön verecektir. Bu proje aynı zamanda yatırımcılara da yol haritası olacaktır. Projenin hazırlanması ve yürütülmesi aşamasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda gelişen turizm hareketleri sayesinde Türkiye’nin, dünyada en çok turist kabul eden 8. Ülke konumuna geldiğini vurgulayan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Kültür turizmi, doğa turizmi açısından da son yıllarda büyük bir arayış var. DETOK planını çok önemsiyorum. Öncelikle Erciyes Üniversitesi, ORAN Kalkınma Ajansı ve Develi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Kayseri maalesef turizmdeki payını alamamaktadır. Ulaşım, konaklama konularında ilerleme kaydetmek lazım. Ulaşım yönünden geliştiği için bu konuda bir eksiği bulunmamaktadır. Tanıtım çalışmaları da yapılmaktadır. Broşürlerin hazırlanması ve tanıtım yapılması çok önemlidir. Tanıtımların çekici yapılması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Konaklama tesislerinin yapılmasının da önemli olduğunu belirten Düzgün, hayırseverlerin ve iş adamlarını da bu konuda yatırım yapmaya çağırdı. Düzgün, “Konaklama tesislerinin yapımı da önemli yer tutmaktadır. Öncelikle turistlerin sosyal zamanlarını geçirebileceği, kalacak yerlerinin yapılması gerekiyor. Mutlaka konaklama tesislerinin yapılması gerekiyor. Kayserili iş adamları ve hayırseverleri bu konuda yeni bir yatırım yapabilirler. Türkiye’ye bir yılda gelen turist sayısı 32 milyon ancak Kayseri’ye sadece 50 bin turist gelmektedir. Bu sayıyı biraz daha artırmamız gerekiyor.” dedi.

Programın sonunda Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’e plaket takdim etti.