Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü toplum destekli Polislik Büro Amirliği tarafından anneler günü nedeniyle ilçede yalnız yaşayan Hatice Ağtaş, Pembe Mavi, Gürcü Altınkılıç, Hatice Öztürk ve Sevim Köylü ziyaret edilerek çiçek hediye edildi.
Develi Emniyetinden Annelere Ziyaret
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından anneler günü nedeniyle ziyaret edilen annelere çiçek hediye edildi.
13 Mayıs 2013 Pazartesi 17:40
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