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Develi Güney Aşağı Mahallesinde yaya yolu çizgi çalışması

Develi’de Güney Aşağı Mahallesinde doğalgaz çalışmalarından zarar görmüş yolların asfaltlanması tüm hızıyla devam ediyor. 

Develi Güney Aşağı Mahallesinde yaya yolu çizgi çalışması

Develi Belediyesine bağlı ekipler çalışmalar kapsamında yol çizgi aracını kullanarak asfaltlanan yolların çizgilerini fosforlu boya ile çizdi.

Trafikte yaşanacak olası bir kargaşayı önlemek adına çalışmalarını yürüten ekipler Güney Aşağı Mahallesinde çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt serimi tamamlanan diğer yollarda da aynı çalışmanın devam edeceğini belirtti.

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