Develi İmam Hatip'e Ek Bina Yapılacak

1967 yılında hizmete giren Develi İmam Hatip Okulunun Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak da hizmet vermeye başlaması sonucu fiziki yapı olarak taleplere cevap veremediği için kullanım dışı olan ek binası yıkıldı. Yıkılan binanın yerine 24 derslikli 5 katlı olarak yapılacak olan ek derslik binasının zemin etüt çalışmaları başlandı.

Okul dernek yöneticileri 1967 yılındaki gibi altı ayda olmasa da yine kısa bir zamanda ek bina inşaatına bütün hayırseverlerin destekleriyle hizmete girmesi için kolları sıvadı. Dernek yöneticileri ‘Bir tuğla da benden’ kampanyası başlatarak tüm hayırseverleri eğitime destek olmaya davet etti.