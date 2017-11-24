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Develi Kaymakamı Duru, vatandaşlarla buluştu

Develi Kaymakamı Murat Duru, devlet-millet kaynaşmasını sağlamak amacıyla vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Develi Kaymakamı Duru, vatandaşlarla buluştu
Kaymakam Murat Duru, ilçede bulunan bir çay ocağını ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Duru; "Develimize ilave vekaleten görev yaptığım ilçeler olmasına rağmen eşime, çocuklarıma ve kendime ayıracağım zamanlardan fazlasıyla fedakarlık ederek ilçemizin güzel insanlarını, hemşehrilerimizi ihmal etmiyoruz. Her fırsatta onlarla buluşuyoruz. Bugün Kasaplar Çarşısındaki çay ocağında güzel insanlarımızla sohbet edip sorunlarını dinledik. Ayrıca vatandaşlarımızın taleplerini de yerine getireceğiz" dedi.
Kurum Haberi
 
 
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