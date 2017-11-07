Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından seri bir şekilde çalışmalarına başlayan ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ayrıca cadde üzerindeki esnafla da muhabbet edip sorunlarını dinledi. Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren çarşı esnafına hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Cabbar sıcak asfalt seriminin program dahilinde devam ederek Develi’nin Cadde ve sokaklarının daha da güzelleşeceğini belirtti.
Develi, Kozan Caddesi yenileniyor
Develi Belediyesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü Kozan Caddesindeki sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.
07 Kasım 2017 Salı 19:12
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