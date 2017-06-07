Develi Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

17 takımın katıldığı müsabakalarda, Ömer Mavi Ortaokulu birinci, Pembe Cesarettin Ortaokulu ikinci, Ayhan Yıldırım Lisesi ise üçüncü oldu.

Final karşılaşmalarına ve ödül törenine Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, MHP İlçe Başkanı Ali Kabak, İlçe Spor Müdürü Adem Demir katıldı.

Turnuvalarla ilgili açıklama yapan Kaymakam Murat Duru, “Turnuvaya katılan 17 takımımızı ve oyuncularını yürekten kutluyorum. Takımlarına destek veren seyircilerimize, hakemlerimize, turnuva heyetimize, Kayseri Voleybol İl Temsilciliğimizin yetkililerine, ilçe spor müdürüm Adem Demir 'e, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Spor Kulübü Başkanımız Ali Kabak 'a ve ilçemizdeki spora çok önemli ivme ve katkı sağlayan Özben Şimşek 'e, turnuvamızın sponsorlarına en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum” dedi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, “Develi Kaymakamlığımızın birlik, beraberlik, kaynaşma ve sporu sevdirmek için düzenlediği Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası final maçını izledik. Öncelikle turnuvada şampiyon olan Ömer Mavi Ortaokulumuzu şampiyonluğundan dolayı kutluyorum ikinci olan Pembe Cesarettin Ortaokulunu ve üçüncü olan Ayhan Yıldırım Lisesini tebrik ediyorum. Diğer takımlarımızı da turnuvaya renk kattıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.