Develi'nin çehresi değişecek

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Kasım ayı olağan meclis toplantısının ardından meclis üyeleri ile birlikte bitme noktasına gelen Ambalaj Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisi ile Pazar yerindeki çalışmaları inceledi.

Öncelikle Ambalaj Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisini ziyaret eden meclis üyelerine işleyiş hakkında bilgilendirmede bulunan Develi Belediye Başkanı Cabbar “600 bin liralık Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da hibesi bulunan tesisimizin faaliyete girmesiyle hem Develimizin çehresi değişecek hem de İlçemiz ekonomisine önemli bir katma değer sağlanacaktır” dedi.

Pazar yerinde yapılan revizyon çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Cabbar alt yapı ve üst yapıdaki yeniliklerden bahsettikten sonra pazar yerinin hem satıcıların mağduriyetini giderecek tarzda hem de halkımızın rahat alışveriş yapabileceği şekilde revize edildiğini söyledi.

Meclis üyelerinin sorularını da yanıtlandıran Başkan Cabbar bitme noktasına gelen her iki projenin Develi’nin çehresini değiştirecek mahiyette çalışmalar olduğunu vurguladı.





Kurum Haberi

