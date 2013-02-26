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Develi Polisinden Kan Bağışı

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli Türk Kızılayı’nın kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu.

Develi Polisinden Kan Bağışı
‘Bir hayatta sen kurtar’ parolası ile kampanyaya destek veren Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli Türk Kızılayı tarafından Develi İlçesinde Merkez Çarşı Cami zemin katında başlatılan Kan bağış kampanyasına iştirak ederek kan bağışında bulundu.
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