Develi Sanayi Sitesinin Startı Verildi

Develi yeni sanayi sitesi, hizmet alanları, spor alanı, cami, oto galericileri sitesi dahil bin dönüm arazinin imar revizyon çalışması sonrasında Erciyes dağı eteklerinde Yeni sanayi bölgesi olarak tahsis edilmesinden sonra ilk kazma vuruldu.

Yeni sanayi sitesinde taşıt yolları 40 metre olarak planlanırken, alan içerisinde sağlıktan terminal hizmeti, tır parkından taşıt muayene istasyonuna kadar her türlü ünite mevcut olarak planlandığını belirten Başkan Recep Özkan, “İlçemizin 2023 hedeflerinde belirlenen Yeni sanayi bölgesi çalışmasını başlatmış bulunmaktayız.

Sanayi yaptırma Kooperatifi ve sanayicilerimizle birlikte bu çalışma başlatılmıştır. Eski sanayi sitemiz yetersiz kalmaya başlamıştı. Bu bölge ile ilgili imar çalışmalarımız tamamlanmış olup öncelikle yol ve güzergahlar belirlenecek daha sonra girişimciler için hazır alan oluşturmuş olacağız” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Develi oğlu, “Bin dönüm arazide çalışmayı bu gün itibarı ile başlatmış bulunmaktayız esnafımıza ,Develimize layık bir sanayi sitesi çalışması başlatıyoruz” dedi.

Sanayi Yaptırma Kooperatif Başkanı İbrahim Karagöz ise, “Develi sanayisinde 400 esnafın beklentisinin ilk hamlesi başlatılmaktadır. İlçemiz esnafına ve sanayicisine hayırlı olsun” dedi.