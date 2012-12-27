Develi ve Tomarza'da Sorun Yok

İlk olarak Develi ilçesini ziyaret eden Vali Şerif Yılmaz, Develi Kaymakamı Enver Ünlü’den ilçe hakkında bilgi aldı. Kayseri mülki idari amirleri ile Develi ilçesini ziyarette bulunan Vali Şerif Yılmaz, kaymakamlıkta yaptığı konuşmasında şehir merkezinde hayvan beslenmemesini istedi.

Şehir merkezinde ahırların bulundurulmaması gerektiğine dikkat çeken Vali Yılmaz, “Evlerin altında hala ahır var. Bu ahırların şehir merkezinden çıkarılması lazım. Ahırları şehir dışına yönlendirmek daha iyi olur. Şehirde yaşıyorsak şehrin gerekliliklerine uymamız lazım.” diye konuştu.

Develi Kaymakamlığı’nın ardından Develi Meydanı’na giden Vali Yılmaz ve beraberindekiler, Develi halkı ve esnafı ile sohbet etti. Develi Belediyesi Başkanı Recep Özkan’ı makamında ziyaret etti ve Develi hakkında bilgi aldı. Develi Belediye Başkanı Recep Özkan Vali Yılmaz’a plaket ve satranç takımı hediye etti. Yılmaz, belediye ziyaretinin ardından Saray Halı ve Saray Çiftliği’ne giderek, fabrika ve çiftlikte incelemelerde bulundu.

Develi ziyaretinin ardından Tomarza ilçesine hareket eden Vali Yılmaz, Tomarza Kaymakam Vekili Cafer Sönmez’e ziyarette bulundu. Kaymakamdan ilçe hakkında bilgi alan Yılmaz, kaymakam ziyaretinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Tomarza Belediye Başkanlığı’nda ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Yılmaz, “İlçelerin sorunlarını gidermek için merkezdeki arkadaşlar ile birlikte istişare etmek için bir imkan bulduk. Birkaç sorunu da yerinde çözmüş olduk. Amacımız da burada olan sorunlara çözüm noktası bulmaktır. Tomarza ve Develi ilçelerinde sağlık, alt yapı, eğitim gibi hizmetlerde problem olan bir konu yok.” ifadelerinde bulundu.