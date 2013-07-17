Develi'ye 2013 Yılında Yapılan Yatırım Miktarı Açıklandı

Develi İlçesinin gelişimine katkı sağlayacak olan asfalt ve parke ihalesinde konuşan Başkan Özkan, “İlçe halkımızın yaşam standartlarını her geçen gün yükseltmek için yerel yönetim olarak çalışmalarımız imkanlarımız ölçüsünde aratarak devam etmektedir.

Belediyemiz dışında Hükümetimizin çeşitli Bakanlıkları ve özel şirketler aracılığı ile ilçeye yapılan ve yapılacak olan projeler de halkımızın refah seviyesini yükselteceğine inanıyoruz” dedi.

Başkan Özkan, “Yatırımlar nedeniyle başta sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Valimize, Milletvekillerimize, Kaymakamımıza, İl Özel İdaremizin değerli mensuplarına, İl Genel Meclis Başkan Üyelerimize, İl ve İlçe Teşkilatlarımızın değerli mensuplarına şahsım ile halkımız adına teşekkür ediyor desteklerin devamını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Özkan, yapılan yatırımların bir kısmını şu şekilde açıkladı:

“2013 Yılında Develi’deki büyük ihaleler toplamı: 479.579.529 TL olup,

1- Gümüşören barajı inşaatı ihalesi 40.000.000 TL. Baraj alanı 2.050 ha. Kamulaştırma bedeli 139.000.000 TL= 179.000.000 TL

2. Develi Ovası Toplulaştırma ve basınçlı sulama ihalesi 23.000.000 TL

3.Develi Ovası 71.000 ha. alanda 2011 yılında başlayan Tuzluluk oranı araştırma Projesi Seyrani Ziraat Fakültesi Biyo sistem Mühendisliği Bölümü .%50.3’ünde tuzluluk problemi görülmediği,%12.8’lik alanda hafif tuzluluk %22’lik alanda orta derece tuzluluk,%14.9’luk alanda fazla tuzluluk problemi tespit edildi.

4.KYK tarafından 430 öğrenci kapasiteli Kı ve Erkek Öğrenci yurt inşaatı 10.000.000 TL

5.Develi -Kayseri Tekir yolu ihalesi 53.000.000 TL

6.Gezbel 1.etap 8 Km ihalesi 8.822.000 TL

7.Gezbel 2.etap 5Km. ihalesi 12.479.000 TL

8.Gezbel Heyelan Bölgesi mukavemet çalışması ihalesi

9. Karayolları 66.Şube Şefliği Yol Bakım onarım ihalesi 3.278.529 TL’dir.”