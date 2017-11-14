Develi’de Kasım ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Toplantıya Develi Kaymakamı Murat Duru,Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar,Siyasi Parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Develi Kaymakamı Murat Duru konuyla İlgili açıklamasında, “Develimizin 75 mahallesinin hem genel hem de özel sorunlarını görüşüp çözüm üretmek amacıyla Develi Belediye Başkanımız, Siyasi Parti İlçe Başkanlarımız, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarımız, bütün daire amirlerimizle ve muhtarlarımızla beraber bugün toplantımızı gerçekleştirdik. Develimize yakışır birlik ve beraberlik içerisinde yaklaşık 2 saat süren ve oldukça verimli geçen bir toplantı oldu. Mahallelerimizin sorunlarının çözümüyle ilgili çok faydalı kararların yanında ayrıca huzurlu ve yaşanabilir bir ilçe olan, sosyal, kültürel ve sportif donatılarıyla kentleşmiş ve kentleşme ivmesini arttırarak devam ettiren Develimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin beden ve ruh sağlığını bozabilecek muhtemel konuları değerlendirdik ve çok önemli kararlar aldık” diye konuştu.

İHA