İlçeye bağlı Çayırözü Mahallesi’nde bulunan ve mahalle sakinleri için tehlike oluşturan metruk evler belediye ekiplerince yıkıldı. Yıkım işleminden sonra belediye ekipmanlarıyla harfiyatlarını da temizleyerek gerekli çevre düzenlemesini de yapan ekipler, alanı mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirdi.
Develi’de metruk ev yıkımı çalışmaları
Kayseri’nin Develi İlçesi’nde belediyenin metruk evlerin yıkım çalışmaları devam ediyor.
17 Ocak 2017 Salı 16:05
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