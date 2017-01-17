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Develi’de metruk ev yıkımı çalışmaları

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde belediyenin metruk evlerin yıkım çalışmaları devam ediyor.

Develi’de metruk ev yıkımı çalışmaları
İlçeye bağlı Çayırözü Mahallesi’nde bulunan ve mahalle sakinleri için tehlike oluşturan metruk evler belediye ekiplerince yıkıldı. Yıkım işleminden sonra belediye ekipmanlarıyla harfiyatlarını da temizleyerek gerekli çevre düzenlemesini de yapan ekipler, alanı mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirdi.
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