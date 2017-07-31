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Develi’de parke çalışmaları devam ediyor

Develi Belediyesine bağlı ekiplerin köylerde yürüttüğü parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Develi’de parke çalışmaları devam ediyor
Ayvazhacı Mahallesi içerisinde 7 bin 500 metrekarelik yolu parkeyle kaplayan ekiplerin Yazıbaşı Mahallesindeki çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Yazıbaşı Mahallesi içerisinde de toplamda bin 500 metrekarelik alanı parkeyle kaplayacak olan ekipler benzer çalışmaların program dahilinde diğer köylerde de devam edeceğini belirtti.
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