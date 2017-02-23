Develi’de sağlıklı söyleşi

Develi Belediyesi ile Kayseri Acıbadem Hastanesinin ortaklaşa düzenlediği sağlık seminerleri kapsamında “A’dan Z’ye Kalp Sağlığı ” hakkında konuşuldu. Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji Profesörü Ergün Seyfeli, slaytlar eşliğinde yaptığı sunumda kalp hastalıklarının çeşitlerini, sebeplerini ve tedavi süreçlerini anlattı. Sunumunun ardından dinleyicilerin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Seyfeli’yi makamında ağırlayan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar bilgilendirici sunumundan ötürü teşekkür ederek, sağlık bilincinin artması için seminerlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Sağlık söyleşisine katılanlar ise bu hizmetlerin Develi’ye gelmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Cabbar’a teşekkürlerini ilettiler.

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