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Develi’de sigaranın zararları anlatıldı

Develi Belediyesi ve Kayseri Acıbadem Hastanesinin ortaklaşa düzenlediği sağlık seminerleri kapsamında son olarak “Sigaranın Zararları ve Akciğer Kanseri” ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Develi’de sigaranın zararları anlatıldı
Seminerde, Acıbadem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nevin Fazlıoğlu’nun sigaraya başlama sebepleri ve sonrasında sigaranın ortaya çıkardığı tahribatla ilgili sunum gerçekleştirdi.
Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Semiha Urvay da sigaranın en çok sebep olduğu hastalıklardan olan Akciğer Kanseri ile ilgili bilgiler verdi. Terörden ve trafik kazalarından çok daha fazla insanın ölmesine sebep olan sigaranın da bir sağlık terörü olduğunu belirten uzmanlar, sigara kullanıcılarının bir an önce bu alışkanlıklarını terk etmelerini isterken, hiç başlamamış olanların ise asla meyletmemeleri gerektiğini vurguladı.
Sunumların ardından dinleyicilerden gelen soruları yanıtlandıran uzmanlara programın sonunda Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü teşekkür plaketi takdim etti.
Kurum Haberi
 
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